Владимир Путин дал понять, что больше не пойдет в президенты. На пресс-конференции 19 декабря он сказал, что "наверно, можно отменить" слово "подряд" в норме о сроках работы президента — не более двух сроков подряд. То есть президент предлагает просто не более двух сроков. Это автоматически значит, что сам Путин свой лимит уже выбрал.
Эта норма предусмотрена Конституцией. По словам Путина, он знает о дискуссиях вокруг возможных изменений главного документа страны.
"Я знаю о дискуссиях, вижу, слышу. Понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Это связано с возможным расширением прав парламента, изменений прерогатив президента и правительства", — отметил глава государства. Он заявил, что можно это делать, но аккуратно.
Напомним, срок президентства у Владимира Путина завершится в 2024 году. На пост главы государства он переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах.
Комментарии
Да! Конечно!! Уважаю Ваше решение!!! Алла вот тоже........
А про пенсионный возраст он что говорил? Про рост доходов? Про 25 миллионов новых рабочих мест? О налогах? А сделал что?
Заменить на "избирается раз пожизненно". От России не убудет. Хоть Беларусь оставит в покое.
Как впихнуть не впихиваемое, очередной срок Путину. Уходить ему нельзя, прямая дорога в суд, в лучшем случае. Остаться - Конституция мешает. Кажется нашли удачный выход - зачеркнуть про "два срока" и править до самой смерти.
Пусть еще доживет до окончания этого срока.
Да и последние (надеюсь не крайние) два срока явно лишние были.
Об этом он уже раньше врал, лет 15-17 назад, забыл уже поди..
" - А вы? Вы так и будете терпеть его до самой смерти?.." © к/ф "Джентльмены удачи"
Желаю ему очень долгих лет жизни усиленного и строгого режима.
19.12.2019 19:16
Пионер
Да и последние (надеюсь не крайние) два срока явно лишние были.
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Это уж точно! Мог бы спокойно уехать в закат в 2008, а сегодня героем бы был.
19.12.2019 19:18
- гость -
" - А вы? Вы так и будете терпеть его до самой смерти?.." © к/ф "Джентльмены удачи"
"До чего довел страну этот фигляр ПЭ ЖЭ?" к/ф "Кин-дза-дза"
9.12.2019 19:18
- гость -
" - А вы? Вы так и будете терпеть его до самой смерти?.." © к/ф "Джентльмены удачи"
Я готов. Вы со мной? Я вам дам парабеллум.
В премьеры уйдёт
Если он говорит, что не будет президентом, а конституцию надо менять, то 146% гарантии, что в России поменяется форма правления. И станет Россия парламентской республикой. Нужно ли говорить кто станет премьер-министром?
В Барнауле задержали воришку женских колгот .
Когда вижу подобные заголовки, сразу всплывает лицо вована. Понимаю, что вован не воровал колготок, но ничего не могу поделать с этой ассоциацией, это мне не по силам. Слово - вор, у меня до смерти будет ассоциироваться с образом вована и димона, и их подельничков из партиии жуликов и воров, а также приближенных паханов из кооператива "Озеро" и ОПГ гопников из Питеской подворотни.
Уходить ему нельзя, прямая дорога в суд, в лучшем случае
А судьи кто? Он же их и назначал, а порядочные туда не попадут.