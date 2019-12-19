Суд оштрафовал на 2,8 млн алтайского экс-главврача за взятку

Экс-главный врач БУЗ РА "Станция переливания крови" Андрей Решетов признан виновным во взятке в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.
Судья приговорил его к 2,8 млн рублей штрафа. Кроме того, он не сможет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на протяжении 5 лет.
Как установлено судом и следствием, Решетов получил 400 тысяч рублей за покровительство одной из компаний, во время организации аукциона на поставку медицинских материалов.
Для этого он создал такие условия тендера, что только одна фирма могла выполнить их в оговоренные сроки, тем самым устранив от участия ее конкурентов.
Примечательно, что в результате поставщик не смог своевременно выполнить свои обязательства по контракту – часть медикаментов была доставлена с запозданием.
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