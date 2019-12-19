Водитель иномарки сбил двух девушек на "зебре" в Горно-Алтайске

Фото: МВД по Республике Алтай
Две девушки, в том числе 16-летняя школьница, пострадали в результате наезда автомобиля в Горно-Алтайске. Как уточнили в пресс-службе МВД по региону, авария случилась 18 декабря около 20:25 на улице Чорос-Гуркина.
54-летний житель республиканской столицы, управляя автомобилем Toyota Camry, выехал на встречную полосу движения для обгона и вовремя не заметил, что пешеходы вышли на "зебру".
В результате они получили травмы. Им оказана медицинская помощь в республиканской больнице. Одну из пострадавших госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят административное расследование. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
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