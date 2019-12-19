Путин прокомментировал вопрос о новой пенсионной системе

Новая пенсионная реформа в стране не обсуждается, заявил Владимир Путин во время пресс-конференции с журналистами 19 декабря.
"В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом и никакой новой пенсионной реформы не готовится. Даже не обсуждается. Ни в правительстве, ни в администрации, нигде. Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере это относится только к накоплениям. И вопрос идет просто об их защите, - заявил президент.
Напомним, пенсионная реформа предусматривает постепенный рост пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин.
Комментарии
Вот так и войдёт в историю, как вор пенсионных выплат за 5 лет.
Если Сказочный говорит никакой новой пенсионной реформы не готовится, то значит она 100% будет.