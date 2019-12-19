Владимир Путин считает, что экономика России адаптировалась к внешним шокам

Россия ощущает негативный эффект от экономических санкций США и других стран, но в тоже время пользуется их дивидендами. На пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин рассказал, что в стране созданы новые рынки.
Вопрос о санкциях задал журналист "Пятого телеканала" Евгений Гусев. Он отметил, что ситуация с санкциями за последнее время ухудшилась. На это Путин заметил, что освободившиеся российские рынки занимают другие поставщики. Кроме того, создаются новые производства. Например, вертолетостроение, выпуск двигателей для морских судов. Причем это предприятия нового поколения.
"Ничего хорошего (в санкциях) нет. Но наша экономика адаптировалась к внешним шокам. А национальная валюта стала гораздо более устойчивой в связи с тем, что отстегнулась от мировых рынков нефти", — заявил Путин.
Комментарии
Что же он несёт? Появились новые производства? Где в его воображаемой стране?