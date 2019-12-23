Кроссовер в квадрате: на Алтай приехал "китаец", бросающий вызов

Вслед за кроссовером F7 компания Haval поставила на конвейер своего российского завода в Тульской области купе-кроссовер F7 с литерой X. Новый автомобиль отвечает высочайшим стандартам и отражает оригинальный творческий замысел, поднимая стиль на качественно новый уровень. В нем слились воедино динамика, непоколебимая уверенность и стойкость духа.
Создан для комфорта и стиля
Поджарый и стремительный дизайн нового автомобиля подчеркивается хитрым прищуром передних фар со светодиодной оптикой. Плавно ниспадающая к корме линия крыши, широкое обзорное заднее стекло позволили создать не только притягательный внешний вид, но и простор в салоне. Места над головой водителя и пассажиров у спортивного на вид купе-кроссовера более чем достаточно.
Возможность регулировки угла наклона спинки и подогрев передних кресел, руля и заднего дивана, хорошее качество сборки салона и шикарные отделочные материалы – все это создает комфортные условия передвижения в новом Haval F7X.
Потрясающая шумоизоляция и впечатляющая музыкальная акустика способны отвлечь от каких-либо проблем и погрузить в удовольствие от управления автомобилем нового поколения. А отзывчивая цифровая панель приборов и мультимедийная система с уникальной шайбой-контроллером позаботятся о доступе к необходимым функциям в одно касание.
Сила X
Для купе-кроссовера Haval доступен исключительно топовый двигатель – 190-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор – с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Тяги хватает в любых условиях, а "робот" грамотно настроен и охотно сбрасывает передачи, стоит только обозначить намерение на разгон.
Haval F7X подготовлен для любой дороги: хозяину гарантирована уверенность в городских просторах, на трассе, а также при полном бездорожье. Маневренным, легким в управлении и проходимым вне асфальта автомобиль делают приличный дорожный просвет в 190 мм, подключаемая задняя ось и сразу шесть режимов работы полного привода, двигателя, коробки передач и ESP – "Нормальный", "Экономичный", "Спортивный", "Снег", "Песок" и "Грязь".
Производитель, безусловно, позаботился и о защищенности водителя и пассажиров – подушки и инновационные системы безопасности всегда на страже.
Haval с моделью F7X занял пустующую в России нишу в быстро растущем сегменте. Он уже завоевал уважение и признание многих российских автовладельцев.
Жители Алтайского края могут лично познакомиться с автомобилем Haval F7X, посетив автоцентр "БарнаулМоторс" – официального дилера инновационного бренда Поднебесной.
Официальный дилер Haval в Алтайском крае "БарнаулМоторс"
г. Барнаул, пр. Калинина, 31
Телефон: (3852) 22-98-98
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Комментарии
Чем парирует АВТОВАЗ?
недоРэндж, недоЯгуар. Вызов то кому? Нищему олтайскому краю?
Цена.
На вид - не плох, много идей заимствовано от Х6. но качество сборки....в общем посмотрим через пару лет эксплуатации....пока кот в мешке. Цена тоже уже не совсем китайская - под 2 млн
Выглядит очень красиво. Но связка турбо двигатель и робот и на более именитых марках смущает. А на китайце и подавно. Поставили бы 2,5 л атмо и 6-ти ступенчатый автомат, и с руками бы отрывали.
Гранта в кредит - это наше всё
23.12.2019 11:08
гость
Лада Калина мега спорт турбо драйв
Я уверен, китайцы в итоге все доведут до ума. А ММС, нисан и прочие пусть и дальше ценник ломят. Ну-ну.... Скоро так и будет в России: 10-20 процентов будут ездить на люкс и премиум классах, а 80 процентов на тазах и китайцах.