"Это логично". Путин высказался по поводу выходного 31 декабря

Президент Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем. Во время пресс-конференции 19 декабря журналист спросил главу государства, можно ли сделать последний день года выходным за счет рабочей субботы. Ведь по сути полстраны 31 декабря только делают вид, что работают. "Мы сможем спокойно подготовиться к празднику. Наши жены вам спасибо скажут", — добавил он.
Путин сказал, что с этими аргументами согласен.
"Этот вопрос лежит на поверхности. Но как это сделать, и нужно ли это делать прямо в спешке, накануне Нового года, я не знаю. Некоторые работодатели уже объявили о том, что 31-е они сделают нерабочим. На самом деле, я могу только поприветствовать, что они сочли это возможным. Можно ли поменять какие-то выходные на 31-е - можно. Надо просто спокойно все проанализировать, посмотреть, чтобы не наносить ущерб нашим огородникам и садоводам, чтобы у них не отбирать какой-то дополнительный день в мае. В спокойном рабочем режиме этот вопрос можно решить. Мы подумаем об этом", — говорит Владимир Путин.
Вопрос о выходном 31 декабря обсуждают уже около месяца. Некоторые регионы даже поддержали эту идею. Так, отдыхать в последний день года будут в Томской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Кировской, Ленинградской, Курганской областях, в Республике Алтай.
Алтайский край в этот список не попал. Жители региона даже забросали Instagram губернатора Виктора Томенко просьбами сделать 31 декабря выходным. Однако глава региона заявил, что не видит необходимости ломать устоявшиеся традиции, да и решать это вопрос, по его мнению, нужно было гораздо раньше, а не накануне Нового года.
Комментарии
31 всегда не работали
31 всегда не работали