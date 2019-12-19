Пенсионер два месяца прожил в подъезде и умер, не дождавшись жилья

Следственные органы проверят действия работников социальных служб в связи с гибелью 73-летнего пенсионера, который два месяца прожил в подъезде одного из домов Абакана, ожидая предоставление временного жилья.
Как сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, пожилой горожанин до апреля 2019 года проживал в квартире сожительницы. После ее смерти наследники выгнали деда на улицу.
После четырех месяцев скитаний он вернулся в дом, где стал ночевать на одном из пролетов подъезда. Жильцы взывали к помощи властей.
"После обращения жителей дома пенсионеру была оказана помощь в сборе пакета документов, однако своевременно мужчине временное жилье не было предоставлено по причине необходимости соблюдения порядка, установленного действующим законодательством, для помещения граждан в социальные учреждения", — констатирует пресс-служба регионального следственного управления.
Бездомный скончался в октябре. Судмедэксперты пришли к выводу, что причиной смерти стала остра легочно-сердечная недостаточность.
Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего. По результатам доследственной проверки правоохранители дадут правовую оценку действиям специалистов социальных служб. В частности, им следует определить, были ли приняты надлежащие меры по предоставлению социальных услуг лицу, попавшему в трудную жизненную ситуацию.
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