"Здрасьте, приехали": Путин оценил намерение властей США посадить Марию Бутину

Марию Бутину могли посадить на 5 лет. "Здрасьте, приехали", — отреагировал на такое намерение американских властей президент России Владимир Путин. Он прокомментировал вопрос о новых поправках в закон об иноагентах-физлицах на пресс-конференции 19 декабря.
Владимир Путин сказал, что в других странах к этому подходят куда строже. И привел историю Бутиной как пример.
Что касается сути вопроса, то Путин объяснил, что суть проста. Бывает, что иностранные государства платят деньги физлицам, а те передают их юрлицам. И получается, что эти юрлица не получают средства иностранных государств. Но по факту это не так, и поэтому введены поправки, касающиеся физлиц-иноагентов.
Тот кто платит тот и заказывает музыку, напомнил Владимир Путин.
По его словам, государство не закрывает такие юрлица, но просит обозначить иностранное финансирование. "В отношении закона об иноагентах надо избежать расширительного толкования", — сказал Путин.
Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону "О СМИ", согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.
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