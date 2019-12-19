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Путин выступил против "сухого закона" в стране

, ИА "Амител"
Президент считает, что есть и другие более эффективные меры в борьбе с алкоголизмом
Фото: aziende-news.com

Фото: aziende-news.com

В России снижается употребление алкогольной продукции. Это результат работы антиалкогольной кампании, о которой многие даже не знают. Об этом глава государства рассказал 19 декабря на 15-й пресс-конференции.

"В последние годы у нас проводится антиалкогольная кампания. Но ее люди даже не замечают. Недавно я встречался в Сочи с представителями немецкого бизнеса, и оказывается, что в пересчете на чистый спирт в России употребляют алкоголя меньше, чем в Германии. И это результат антиалкогольной кампании", – отметил президент.

По словам Путина, в России ежегодно растет продолжительность жизни, и одна из причин — как раз то, что люди меньше употребляют алкоголь. При этом вводить "сухой закон" в стране не нужно, есть и другие эффективные меры.

"Нужно ли как в 80-х годах вводить административные ограничения? Это невредно, но нужно действовать крайне аккуратно. Скорее всего, нужно работать по другим направлениям, разъяснять, давать возможность выбора между различными видами алкогольной продукции, делая упор на продукцию с небольшими спиртовыми градусами, некрепкие алкогольные напитки, на тихие вина. Кстати, виноделие эффективно развивается в стране. Здесь есть над чем работать, не прибегая к методам полицейского характера. И главное, что результат есть", — отметил президент.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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