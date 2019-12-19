Суверенный – не значит, что не свободный. Путин ответил на вопрос о Рунете

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о вступившем в силу законе о "суверенном Рунете", который у многих вызвал опасения по поводу возможной его изоляции от остального мира.
"Понятия "свободный" и "суверенный" интернет не противоречат друг другу, — подчеркнул президент. — Россия не движется в сторону закрытия интернета и не собирается это делать".
Напомним, 1 ноября 2019 года в России начал действовать закон о суверенном интернете. По словам его авторов, это сделает Рунет более устойчивым: он будет работать, даже если нас отключат от мировой Сети.
Для этого планируют жестче контролировать интернет-трафик в стране, установить специальное оборудование, чтобы было проще блокировать неугодные сайты (ждем новый раунд противостояния с "Телеграмом").
Также каждый год будут проводить регулярные учения по изоляции Рунета. Кстати, ближайшие из них запланированы на
Критики законопроекта уверены, что с принятием закона власти теперь могут изолироваться от всего мира и быстро блокировать неудобные сайты.
Кроме того, новое оборудование позволит России в любой момент отключиться от мирового интернета. В этом случае станут недоступными такие популярные сайты и сервисы, как Google, YouTube, Facebook, Instagram и многие другие.
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Кстати, ближайшие из них запланированы на
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