Путин заявил о росте реальных доходов россиян

Уровень заработной планы за прошлый год немного подрос, и немного растут и реальные доходы. Особенно это наблюдается по показателям за третий квартал. Об этом президент Владимир Путин заявил во время большой пресс-конференции с журналистами. Однако глава государства считает это недостаточным.
"В последние годы мы наблюдали снижение доходов граждан. И это очень плохо. Это одна из наших проблем, которую мы безусловно должны решать. Но решать мы это должны на основе производительности труда и роста ВВП. Это совершенно очевидно. Вот к этому нам нужно стремиться, потому что все другое, в том числе раздача денег из резервных фондов, это ни к чему не приведет и быстро закончится, а если конъюнктура на внешних нефтяных рынках изменится, то и источник иссякнет. Поэтому нам нужно фундаментальные вопросы развития экономики решать. И на этой базе поднимать зарплаты", — сказал президент
Он считает, что вопросу роста реальных доходов нужно уделять больше внимания.
"У нас очень много вопросов, связанных с самой заработной платой, образованием, здравоохранением. О здравоохранении я только что говорил поподробнее, на мой взгляд, что там нужно сделать в качестве первых шагов. Будем над этим безусловно работать, над всем, что я сейчас сказал", — подытожил Путин.
Президент пообещал, что власти продолжат работать над этим. Рост должен быть за счет производительности труда, а не раздачи денег, заявил российский лидер.
Комментарии
Да а кто бы сомневался? Каждый год одно и то же. Вот только сколько халва не говори во рту слаще не становится.
Ну он прав, у его друзей и прихвостней зарплаты то растут!