В Барнауле откроют Дом дружбы народов

Врио главы Барнаула Вячеслав Франк на предновогодней встрече с представителями институтов гражданского общества объявил о планах создать Дом дружбы народов в краевой столице, сообщает пресс-служба мэрии.
Он напомнил, что этот вопрос участники мероприятия уже неоднократно обсуждали, и сейчас настало время реализовать намеченные планы.
Решение с энтузиазмом поддержал руководитель клуба башкирских культур Тимур Аюпов.
"Думаю, что озвучу мнение представителей всех национально-культурных объединений: нам нужен свой дом – Дом дружбы", — подчеркнул он.
По его словам, в здании можно будет экспонировать выставку уникальных культур и редкой национальной книги.
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