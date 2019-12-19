Российскую систему лесоохраны ждет реформа – Путин

Тушить лесные пожары в России не всегда возможно, многие очаги находятся в труднодоступных местах. При этом часто стихийные бедствия возникают по вине людей. Об этом президент России Владимир Путин заявил 19 декабря на 15-й пресс-конференции.
"Пожаров было много, в том числе там, где тушить их достаточно сложно. В одну сторону на самолете 600 км. Понимаете, что это такое? У нас территория такая. А если роза ветров такая, что она тащит дым к крупным городам, то с этим ничего нельзя поделать. Как правило, все эти пожары носят рукотворный характер. Это результат деятельности "черных лесорубов". И в быту люди часто ждут траву, листву. Нужно почаще и целенаправленно работать с людьми на этот счет, нужно совершенствовать систему лесоохраны", – сказал Путин.
Президент считает, что для сокращения числа пожаров нужно проводить профилактические работы, а также совершенствовать систему лесоохраны. И такая работа уже ведется.
"Мы будем переводить на федеральный уровень ряд полномочий. Это касается авиационной лесоохраны, контроля, лесоустроительных работ", – добавил он.
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