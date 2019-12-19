Размер детских пособий подняли в Алтайском крае

С 1 января 2020 года вырастет размер нескольких пособий, сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Алтайского края. Их увеличение составит от 3 до 3,8%.
Так, ежемесячная денежная выплата в связи рождением первого, третьего или последующих детей составит 10 203 рубля, усыновлением ребенка – 11 733 рубля (при районном коэффициенте 15%) или 12 753 рубля (коэф. 25%).
Детям погибшим при исполнении обязанностей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти будут выплачивать 2 845 рублей (коэф. 15%) или 3 093 рубля (коэф. 25%), а детям тех, кто погиб при выполнении боевых задач в Афганистане или на Северном Кавказе – 5 866 рублей (15%) либо 6 376 рублей (25%).
Индексирование выплат, в соответствии с законодательством, осуществят с 1 февраля 2020 года.
Напомним, денежная выплата в связи рождением (усыновлением) первого ребенка введена с 2018 года. Она является ежемесячной и право на нее имеют граждане России, постоянно проживающие на территории страны. Есть одно условие: размер среднедушевого дохода семьи за 12 месяцев не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Алтайском крае.
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