На какие вопросы отвечал Владимир Путин на 15-й пресс-конференции

В Москве закончилась 15 пресс-конференция президента страны Владимира Путина. Пообщаться пришли почти 2 тысячи человек. Беседа продолжалась 4 часа и 20 минут. Многим желающим не удалось задать вопрос президенту. Высказывания некоторых сорвали аплодисменты. Другие заставили Путина перейти на слэнг и говорить жестко. Вспоминаем самые яркие моменты.

Про президентство

Владимир Путин дал понять, что больше не пойдет в президенты. Он даже предложил внести поправку в конституцию о президентстве — исключить слово "подряд" в отношении двух допустимых сроков.

Срок президентства Путина завершится в 2024 году. На пост главы государства он переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах. Владимир Путин заявил, что пост президента может занять женщина.

В здравоохранении разберутся с зарплатами

Владимир Путин согласился с тем, что в России есть перекос в размерах заработной платы медицинских работников. Поэтому некоторые получают больше 100 тыс. рублей, а другие едва ли дотягивают до 50 тысяч. Президент считает стране нужен единый подход к определению ставок и стимулирующих выплат медикам.

В здравоохранении решаются и другие вопросы. В частности с закупкой импортных препаратов. Путин согласился, что не все могут адаптироваться к новым медикаментам, но в тоже время надо развивать фармацевтическую отрасль страны. Президент заверил, что минздрав предлагает решения, которые могут исправить ситуацию.

Снижение реальных доходов — это очень плохо

В России нужно повышать реальные доходы населения. Но, говорит президент, за счет роста производительности труда, а не раздачи денег из резервных фондов.

Также президент заявил, что в ближайшее время не предвидится пенсионных реформ. Этот вопрос даже не обсуждается. Пенсионный возраст повышать не будут.

У нацпроектов достижимые цели

Президент страны уверен, что цели нацпроектов достижимы и их не нужно менять. Но он согласен, что ответственность глав регионов за их реализацию можно усилить и детализировать.

Одна из целей нацпроекта — обеспечение людей доступным жильем. Путин пообещал, что на регионы страны будет тиражироваться программа дальневосточной ипотеки под 2% годовых. Но сначала ее протестируют.

Экономика России адаптировалась к внешним шокам

Благодаря санкциям в России появились новые высокотехнологичные производства, а рубль "отстегнулся" от нефти. В этом плюс от экономических санкций, но сама по себе мера — не лучшее решение.

Как сделать жен довольными?

Президента попросили сделать 31 декабря выходным днем. За это жены скажут ему спасибо. "Лучше ваши жены скажут спасибо вам", — отметил президент. Назначение 31 декабря выходным днем — дискуссионный вопрос. Путин говорит о том, что надо все проанализировать, чтобы не отбирать выходной день в мае, например, у огородников.

Систему утилизации ТБО надо сделать прозрачной

Ежегодно в России генерируется 70 млн тонн бытовых отходов. Чтобы перерабатывать их, нужно создать новую отрасль. Для этого работает федеральный и региональные операторы. Но чтобы система функционировала, нужно прямое общение с гражданами. "И, конечно, мы должны избавиться от всяких серых схем и криминала. Нужно навести элементарный порядок", — подытожил президент.

Кто виноват в лесных пожарах

Владимир Путин согласился, что в России не всегда возможно потушить лесные пожары: их объемы слишком велики. Но от подчеркнул, что часто причина в деятельности человека — в "черных лесорубах". "Мы будем переводить на федеральный уровень ряд полномочий. Это касается авиационной лесоохраны, контроля, лесоустроительных работ", – добавил он.

Бесчинство нужно устранить

Президенту пожаловались, что жилье, построенное для ветеранов ВОВ в Сочи, превратилось в ночлежки. Путин пообещал поговорить с губернаторов региона. После пресс-конференции Путин пообщается еще и с главой Санкт-Петербурга. В этом городе в плачевном состоянии находится Боткинская больница.

Помогите со школой в Горном Алтае

Владимир Путин пообещал сохранить и восстановить школу в Горно-Алтайске. "Здесь преподают алтайский язык по полной программе", — рассказала журналистка. Президент отметил, что сохранять национальные языки надо.

"Мы должны гораздо больше внимания уделять изучению национальных культур, обычаев и языков. А если в плачевном состоянии находится школа, в которой преподают на национальном языке, это недопустимо. Вы мне сказали: "Помогите эту школу сохранить". Обещаю, мы это сделаем", – сказал глава государства.

Поковыряйтесь поподробнее. Реакция путина на вопрос о его детях

Журналистка поинтересовалась, когда Владимир Путин признается, что Екатерина Тихонова и Мария Воронцова — его дети и что они занимаются бизнесом. Вопрос вызвал робкие аплодисменты.

Родство с этими женщинами президент не прокомментировал, зато подробно рассказал о компании "Номеко" и другой, занятой строительством медцентра, с которыми их связывают.

"Вы поковыряйтесь поподробнее и поймете, кому они принадлежат", — ответил президент. Он подчеркнул, что деятельность компаний направлена на развитие высоких технологий в медицине, что крайне актуально при высокой смертности россиян.

О Зеленском без комментариев

Владимира Путина попросили оценить работу нового президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что всегда уклоняется от ответа на вопросы подобного рода. "Считаю некорректным для себя отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам соответствующих стран никогда характеристики не даю", ответил президент.

Об "оккупационных администрациях" ДНР и ЛНР

Украина должна отказаться от попыток решить конфликт с непризнанными ДНР и ЛНР "силовыми методами", считает Путин. "Если встать на позицию диалога, проблема будет решена. Если будут предприниматься и дальше попытки силовым способом задушить, я думаю, что вряд ли это можно будет сделать. Известная фраза — "Донбасс порожняк не гонит". Она хулиганская такая. Ну, там гордые люди живут", — сказал президент.

Дайте денег!

Владимир Путин подробно отвечал на вопросы, которые задавали ему из зала. Но слово давали не всем. Некоторые, не дождавшись микрофона, выкрикивали с мест. Журналист с Урала крикнул: "Дайте денег на школы"! Он так и не задал свой вопрос в микрофон.

Президент против насилия в семье

"Я против любого насилия, в том числе в семье, и прежде всего к детям и женщинам. Это просто признак очень низкого уровня культуры, когда более сильная особь начинает качать права с помощью кулаков", — заявил Путин на вопрос о том, как он относится к законопроекту о домашнем насилии.

Тяжелое президентство

Владимир Путин заявил, что захват заложников в школе №1 Беслана в сентябре 2004 года и Театрального центра на Дубровке в 2002 году были самыми тяжелыми моментами его президенства.