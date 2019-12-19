Бывший президент СССР 88-летний Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. Сам он рассказал СМИ, что уже чувствует себя лучше.
"Я сейчас нахожусь в клинике. У меня воспаление легких. В течение последней недели мне пришлось находиться в больнице. Но уже подлечили немного. Все идет к преодолению этой неожиданности", — сказал он Telegram-каналу Mash.
В 2016 году Горбачеву поставили кардиостимулятор, он несколько дней находился в больнице. В том же году он отказался от участия в международной конференции в Праге, сославшись на состояние здоровья.
Справка
Михаил Горбачев являлся первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР.
Находясь на вершине власти, Горбачёв в январе 1987 года дал старт политике "перестройки", которая в дальнейшем привела к рыночной экономике, свободным выборам, уничтожению монопольной власти КПСС и распаду СССР.
Комментарии
скоро на Суд пойдёт!