Глава ПФР заявил о росте пенсий в 2020 году

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал, что в 2020 году реальный размер пенсий увеличится примерно на три процента.
Прогнозируемая инфляция в 2020 составляет примерно 3,8%, хотя, по словам Дроздова, она будет меньше. Индексация пенсий при этом составит 6,6%. Т.е их реальный рост превысит инфляцию почти на 3%.
Дроздов напомнил, что при уровне инфляции в 4,3% в 2018 году индексация пенсий составила 7,05%, а пенсии по итогам года выросли в реальном выражении в среднем на 2,5%.
Глава ПФР отметил, что к 2022 году средний размер пенсии россиян будет составлять 18,3 тысячи рублей, пишет Regnum.
Комментарии
Гава ПФР отметил, что к 2022 году средний размер пенсии россиян будет составлять 18,3 тысячи
я так понимаю это за счет тех кто не доживет до пенсии в связи с повышением на 5 лет возраста выхода на пенсию ...
средний размер пенсии россиян будет составлять 18,3 тысячи рублей
Не добавил - неработающих пенсионеров. Те, кто остался работать как бы и не пенсионеры.