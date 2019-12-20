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Новости

В ФСБ рассказали подробности о стрельбе на Лубянке. Нападавший был один

, ИА "Амител"
Информацию о трех нападавших в ведомстве опровергли
Фото: yvision.kz

Фото: yvision.kz

В ФСБ рассказали подробности инцидента с ликвидацией стрелка на Лубянке и опровергли информацию из СМИ о том, что преступников было трое.

Ранее агентство "Москва" со ссылкой на ФСБ сообщало о трех нападавших, которые ворвались в здание и открыли стрельбу. По информации издания двоих стрелков ликвидировали на месте, а третий успел скрыться. Также по версии новостного портала в перестрелке погиб сотрудник ДПС.

По официальной информации ЦОС ведомства, нападавший был один и в здание ФСБ он не заходил. Уточняется, что убит  был не сотрудник ДПС, а сотрудник спецслужбы. Ранее Минздрав сообщал еще о двух раненых, пишет РБК.

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.12.2019 09:02
- гость -

Агенство "Москва" со ссылкой на ФСБ сообщило...
Интересно,ведётся ли работа с такими "сообщителями"?

20.12.2019 09:12
- гость -

20.12.2019 09:02
- гость -

Все российские слякотьСМИ имеют штаб-квартиры в Москве.

20.12.2019 09:25
месный

ваще враньё какоето в это новости, смотрю ща ролики про это что есть в сети - трындец блин ваще я скажу....
Нападение было именно в то время как пЫня начал про фсб чёто говорит на своей кривой линиии вроде как.

Я сильно подозреваю это будет как тогда когда терористы непомню чё захватили (беслан вроде) и под эду дудку борьбы с ними убрали выборы губернаторов. Так и тут ща как инет ваще прикроют нафиг например типа борьба....

20.12.2019 09:35
Чучмек

"...когда терористы непомню чё захватили (беслан вроде) и под эду дудку борьбы с ними убрали выборы губернаторов..."

Бред воспалённого воображения? Тяжело, наверное, жить с такими тараканами в башке...

20.12.2019 09:40
месный

20.12.2019 09:35
Чучмек

А это не бред, почитай, я ща нашел все, да в 2004 был захват в беслане школы и тогда под видом борьбы с терроризмом отменили везде выборы губернаторов - так в новостях было, тогда в АК губернатором вбрали Евдокимова ещё. - Где тут бред?*

20.12.2019 09:46
- гость -

Приёмчик старый. Ещё Гитлер рейхстаг поджигал, чтобы создать предлог для расправы с коммунистами. Ну и 11 сентября, разумеется.

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