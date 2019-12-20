Смесь балагана и серьезного диалога: как прошла большая пресс-конференция Путина

Итак, рецепт, как решить проблему, которая не решалась годами, или вопрос жизни и смерти. Становитесь журналистом или находите друга-журналиста, чтобы аккредитоваться на пресс-конференцию президента. Затем два сценария действий, которые хоть и не гарантируют успех, но значительно повышают шансы на него.
Первый – одеваетесь сами и одеваете друга в броский наряд: бубны, короны, хоть костюм стрекозы, но лучше национальный. Вероятность, что спросит сам президент в этом случае, не очень велика (все-таки настоящие буйные вызывают тревогу), но зато вас снимут все федеральные и провинциальные телеканалы в кулуарах пресс-конференции и покажут в эфире.
Второй – внешний вид более сдержанный, но национальный костюм можно оставить. При этом нужно успеть в первых рядах зайти в зал, чтобы занять место в центральных рядах и – обязательное условие – написать короткий, емкий, провокационный плакат. Про инопланетян лучше не надо.
Можно соединить оба. Например, перед входом снять костюм стрекозы.
Такой рецепт вполне следовал из пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря. Она оставила странное впечатление смеси балагана и серьезного диалога.
Анастасия Островская с телеканала "Камчатка" надела теплый северный наряд – кухлянку. Она честно призналась, что сделала это, чтобы привлечь внимание президента, который уже 15 лет не дает на пресс-конференциях слово представителям полуострова. У нее был серьезный вопрос – об очень высокой цене перелета на Камчатку. План сработал полностью: ее костюм, плакат про 15 лет без вопроса – и вопрос стал первым среди регионалов.
Экстравагантных людей на пресс-конференции хватало. То девушка с розовыми волосами пришла в толстовке с изображением президента, чтобы спросить у него, как он справляется с депрессией. То болгарский журналист с иконой в руках ходил по фойе и амулетом отгонял злых духов от коллег. То фея-блондинка раздавала интервью федеральным каналам.
Конечно, таких было меньшинство, но настроение "Поля чудес" они вполне создавали. Потом был и сектор "приз" в виде подарков Путину – книг, журналов и икон.
В кулуарах работало много федеральных каналов. "Россия" была вездесуща. "Ваша группа меня уже писала", – удивлялась девушка на очередную просьбу об интервью.
Первый канал подошел к делу технологично. Журналист выбрал несколько коллег из других регионов и попросил коротко рассказать, зачем приехали и что хотят спросить: как в День Победы на Бессмертном полку.
По фойе время от времени ходили сотрудники служб безопасности. Даже с собакой.
Официально на пресс-конференцию приехали почти 2 тыс. журналистов. Найти себе место смогли не все. Многие долго стояли в проходе, выискивая свободный стул. Некоторые в итоге ушли в пресс-центр.
Журналистов центральных рядов попросили не поднимать плакаты, чтобы не мешать съемке. Наивная просьба – дохлое дело.
Путин не опоздал – прямой эфир. И понеслось. Что было дальше, могли увидеть все желающие во время прямого эфира. Сидящие вокруг коллеги ругались по поводу двух вещей. Первая – федералы были явно в фаворе, регионалов "задвинули". Вторая – ну почему везет не тем корреспондентам, которые хотят задать острые, актуальные вопросы, а девушкам, которые, спотыкаясь, спрашивают об эпохе Горбачева или дядьке, рекламирующему свои книги и идеи? Лотерея.
4 часа 16 минут. Но задать вопросы, разумеется, смогли далеко не все. Журналист из Тбилиси выглядел отчаявшимся – он очень хотел спросить о чем-то президента и пытался сделать это даже когда было заявлено, что пресс-конференция завершена. А другой корреспондент продолжал громко говорить "русская школа", анонсируя свой так и не заданный вопрос.
Кто-то уходил явно разочарованный, кто-то – веселый, а кто-то – равнодушный. Несколько десятков человек остались у стола, за которым сидел президент, чтобы сделать селфи или фото. Телевизионщики сняли последние планы и стендапы – и помещение потихоньку пустело. Журналисты разъехались: кто по редакциям, а кто по аэропортам.
Большая пресс-конференция Владимира Путина / Фото: amic.ru
Комментарии
Амиковцу нужно было костюм алтайца одеть. Тогда его хотя бы заметили. )
это была даша сибирячка она и так заметная
Туфта тухлая.
серьезный диалог? ну и шуточки у вас
Сборище фриков.
А если голой бабой нарядиться? Или уже на это не реагирует?
Могли бы и все в клоунских костюмах прийти включая деда. Это же нормальная практика для художественных постановок.
Неподдельная обида в каждой фразе репортажа. И то понятно. Не заметили, значит мероприятие нужно всячески охаять и очернить.
Деревня.
А зачем диалог при подведении итогов? Только и слышали - надо, будем, рассмотрим, подумаем....
Сегодня уже мало кто смотрит "Поле Чудес", но эту передачу продолжают показывать, по-моему по пятницам.
Не, нужно было пару месяцев не мыться, не бриться дней пять, надеть пэйсы и кипу. Своих-то бы заметил.
подведении итогов?
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Подведение итогов это тот процесс когда у работника выполнявшему работу спрашивают о результатах его труда. Тут же какой-то пенсионер разлёгся в кресле и выбирает с каким же более интересным клоуном о жизни поговорить.
Впечатление, что как журналисты, так и вопросы ими задаваемые, были заранее отобраны и согласованы.
20.12.2019 10:52
Мимопроходящий
А у вас были сомнения, что это так и было?
20.12.2019 10:52
Мимопроходящий
журналисты, так и вопросы ими задаваемые, были заранее отобраны и согласованы.
Они еще анализы сдавали. Мочу в пробирки Пауэлла.
Получается, что цирк на оборот
Президент в строгом костюме и куча журналистов-клоунов.
Они еще анализы сдавали.
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Без сомнения там тесты проводят серьезные, так как "журналисты" могут много дел натворить. Например, кинуть смартфон в Сказочного и выкрикнуть вопрос не из списка.
Например, кинуть смартфон в Сказочного и выкрикнуть вопрос не из списка.
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Достаточно пластикового стаканчика )
Серьезный диалог? Да ладно! Серьезный диалог начнётся когда на этот детский утренник с дедом (не Морозом) пустят Навального.
20.12.2019 11:10
- гость -
Навальному светит судьба Бабченко, которого выперли даже из Израиля.
Амиковцу нужно было выйти в костюме Чиполлино )
Может, согласовали заранее, но федеральные СМИ и иностранные говорили коротко, формулировали чётко. Из региональных запомнились Магадан, Чечня и Алтай. Но они, по сути, не задавали вопросы, а приехали решать вопросы своих территорий.
Наиболее важным было выступление иркутянки о губернаторе. Ожидаемо, Президент свёл всё к тому, что хорошим руководителем может быть только любой начальник МЧС.
Девушка из Минска пыталась поднять тему о противоправных действиях Горбачёва и, соответственно, незаконном роспуске СССР. Опытный Путин сразу отклонил идею как бесперспективную. Хотя вопрос показателен. Нам уже прочно внушили : «умерла, так умерла». А в других республиках есть люди, надеющиеся на возрождение Союза.
К сожалению, большинство не было готово к встрече с Путиным. Неужели нельзя было заблаговременно составить лаконичный текст? Или ныне такие журналисты…
А в других республиках есть люди, надеющиеся на возрождение Союза.
Чего далеко ходить? И на Амике есть клоуны, которые говорят, что Путин хочет Россию с Беларусью соединить и еще срок править.
всё?! выпустили пар? а теперь за работу!!! пояса подтянули. и вперёд!
как говориться - денег нет, но вы держитесь!
клоуны НА амике, или В амике?
20.12.2019 12:31
- гость -
Президент свёл всё к тому, что хорошим руководителем может быть только любой начальник МЧС.
Президент к этому не сводил, а отметил, что бывший губернатор не успел устранить к зиме последствия июльского наводнения.