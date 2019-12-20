Смесь балагана и серьезного диалога: как прошла большая пресс-конференция Путина

Итак, рецепт, как решить проблему, которая не решалась годами, или вопрос жизни и смерти. Становитесь журналистом или находите друга-журналиста, чтобы аккредитоваться на пресс-конференцию президента. Затем два сценария действий, которые хоть и не гарантируют успех, но значительно повышают шансы на него.

Первый – одеваетесь сами и одеваете друга в броский наряд: бубны, короны, хоть костюм стрекозы, но лучше национальный. Вероятность, что спросит сам президент в этом случае, не очень велика (все-таки настоящие буйные вызывают тревогу), но зато вас снимут все федеральные и провинциальные телеканалы в кулуарах пресс-конференции и покажут в эфире.

Второй – внешний вид более сдержанный, но национальный костюм можно оставить. При этом нужно успеть в первых рядах зайти в зал, чтобы занять место в центральных рядах и – обязательное условие – написать короткий, емкий, провокационный плакат. Про инопланетян лучше не надо.

Можно соединить оба. Например, перед входом снять костюм стрекозы.

Такой рецепт вполне следовал из пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря. Она оставила странное впечатление смеси балагана и серьезного диалога.

Анастасия Островская с телеканала "Камчатка" надела теплый северный наряд – кухлянку. Она честно призналась, что сделала это, чтобы привлечь внимание президента, который уже 15 лет не дает на пресс-конференциях слово представителям полуострова. У нее был серьезный вопрос – об очень высокой цене перелета на Камчатку. План сработал полностью: ее костюм, плакат про 15 лет без вопроса – и вопрос стал первым среди регионалов.

Экстравагантных людей на пресс-конференции хватало. То девушка с розовыми волосами пришла в толстовке с изображением президента, чтобы спросить у него, как он справляется с депрессией. То болгарский журналист с иконой в руках ходил по фойе и амулетом отгонял злых духов от коллег. То фея-блондинка раздавала интервью федеральным каналам.

Конечно, таких было меньшинство, но настроение "Поля чудес" они вполне создавали. Потом был и сектор "приз" в виде подарков Путину – книг, журналов и икон.

В кулуарах работало много федеральных каналов. "Россия" была вездесуща. "Ваша группа меня уже писала", – удивлялась девушка на очередную просьбу об интервью.

Первый канал подошел к делу технологично. Журналист выбрал несколько коллег из других регионов и попросил коротко рассказать, зачем приехали и что хотят спросить: как в День Победы на Бессмертном полку.

По фойе время от времени ходили сотрудники служб безопасности. Даже с собакой.

Официально на пресс-конференцию приехали почти 2 тыс. журналистов. Найти себе место смогли не все. Многие долго стояли в проходе, выискивая свободный стул. Некоторые в итоге ушли в пресс-центр.

Журналистов центральных рядов попросили не поднимать плакаты, чтобы не мешать съемке. Наивная просьба – дохлое дело.

Путин не опоздал – прямой эфир. И понеслось. Что было дальше, могли увидеть все желающие во время прямого эфира. Сидящие вокруг коллеги ругались по поводу двух вещей. Первая – федералы были явно в фаворе, регионалов "задвинули". Вторая – ну почему везет не тем корреспондентам, которые хотят задать острые, актуальные вопросы, а девушкам, которые, спотыкаясь, спрашивают об эпохе Горбачева или дядьке, рекламирующему свои книги и идеи? Лотерея.

4 часа 16 минут. Но задать вопросы, разумеется, смогли далеко не все. Журналист из Тбилиси выглядел отчаявшимся – он очень хотел спросить о чем-то президента и пытался сделать это даже когда было заявлено, что пресс-конференция завершена. А другой корреспондент продолжал громко говорить "русская школа", анонсируя свой так и не заданный вопрос.

Кто-то уходил явно разочарованный, кто-то – веселый, а кто-то – равнодушный. Несколько десятков человек остались у стола, за которым сидел президент, чтобы сделать селфи или фото. Телевизионщики сняли последние планы и стендапы – и помещение потихоньку пустело. Журналисты разъехались: кто по редакциям, а кто по аэропортам.

Большая пресс-конференция Владимира Путина / Фото: amic.ru