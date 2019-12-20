Глава Алтая пообещал сохранить школу, про которую спросили у Путина

Строительство здания для единственной в России школы, где учат алтайскому языку, планировалось не раньше 2021 года, заявил глава республики Алтай Олег Хорохордин. Однако в республике готовы начать строительство школы в Горно-Алтайске раньше при соответствующем решении президента.
Во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина корреспондент республиканской газеты "Алтайдын Чолмоны" Эмина Кудачина задала главе государства вопрос о строительстве здания для городской школы № 7 в Горно-Алтайске.
Олег Хорохордин поблагодарил президента за большое внимание к проблеме. Он напомнил, что накануне состоялось заседание Совета по алтайскому языку, на котором были рассмотрены вопросы издания литературы на алтайском языке, функционирования языка в сфере искусства и культуры и его популяризации. Особое внимание уделено качеству преподавания алтайского языка в школах, в том числе национальных.
"Хочу отметить, что городская школа № 7 в Горно-Алтайске была одним из первых объектов, которые я посетил, прибыв в регион в качестве временно исполняющего обязанности главы республики. Безусловно, вопрос ее строительства стоит очень остро. Сегодня определен участок для строительства, есть договоренность о выделении федеральных средств, но срок начала строительства был установлен не раньше 2021 года. Мы готовы приступить к строительству раньше, и если будет соответствующее решение президента, то уже в обозримом будущем национальная школа № 7 сможет отметить долгожданное новоселье", – сказал Олег Хорохордин.
Ранее на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину сообщили, что это школа была основана 30 лет назад и до сих пор находится в арендованном здании. По словам журналистки, обратившейся к главе государства, власти региона обещали построить собственное здание, однако не сделали этого.
"Алтайский язык относится к древнейшим тюркским языкам, это, по сути, база всех остальных тюркских языков, поэтому мы вообще должны гораздо больше внимания уделять изучению национальных культур, обычаев, языков… Если в плачевном состоянии находится школа, тем более которая преподает на национальном языке, это, конечно, недопустимо. Вы сказали, помогите школу восстановить и сохранить, обещаю, мы это сделаем", – ответил президент.
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