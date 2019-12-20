Глава Минтранса Алтая призвал водителей быть осторожнее на дорогах перед Новым годом

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев в официальном аккаунте ведомства в соцсетях обратился к водителям с просьбой быть аккуратнее на дорогах в преддверии новогодних праздников. Только за последние сутки в крае произошло несколько крупных ДТП. В одном из них – в Алейском районе – погибло пять человек.
"Все хотят встретить Новый год в теплой и уютной обстановке в кругу семьи. Заранее купить все подарки, порадовав всех родных и близких. К сожалению, за последние сутки на территории края произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Прошу перед Новом году быть более осторожными на дорогах, для того чтобы праздник состоялся. Нет ничего дороже для близких, чем ваше здоровье. Не допускайте необоснованного выезда на полосы встречного движения", – сказал Александр Дементьев.
С начала года на дорогах Алтайского края погибло почти 250 человек. Это больше, чем во всех авиакатастрофах в мире. В России же на дорогах каждый год гибнет около 20 тысяч человек. Это примерно столько, как если бы каждую неделю на землю падал полный "Боинг 737".
Ранее сообщалось, что в четверг, 19 декабря, в 18:50 по местному времени в Алейском районе на автодороге А-322 между селами Урюпино и Красный Яр произошло столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и Toyota Fielder. По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП.
В салоне второго автомобиля находилось три человека, один из которых погиб. Возбуждено уголовное дело.
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