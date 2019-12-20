Массовое ДТП произошло на трассе в Алтайском крае

20 декабря на бийской трассе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Уточняется, что столкновение произошло на участке дороги между Косихой и Барнаулом. Три небольших грузовика и несколько иномарок перекрыли часть трассы. Один из автомобилей выбросило на обочину.
Судя по характеру повреждений машин можно сказать, что серьезных травм никто из водителей не получил, но официальной информации по этому поводу нет.
Подробности происшествия уточняются.
Комментарии
Надо знать законы физики ,а не окружающий мир и сматфон.
Вы там были? У вас есть точная информация? Физик вы наш теоретик.