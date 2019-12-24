Это "Ягуар" или "Порше"? Как китайские авто вышли на мировые стандарты производства

Китайский автопром окружен мифами и легендами не меньше (а то и больше), чем Великая Китайская стена. Не едут, похожи на европейские авто только внешне, плохо пахнут, в них тесно – у людей до некоторого времени сформировалось именно такое представление об автомобилях Поднебесной. Но компания Great Wall Motors выпустила на мировую арену Haval, и теперь китайские "лошадки" уверенно ломают устоявшиеся стереотипы.
Древняя "начинка" и только механическая коробка передач
Старые двигатели, ведущие родословную от японских агрегатов 80‑х годов, устаревшие механические коробки передач с нечетким механизмом переключения – об этом точно стоит забыть.
Haval – это современный турбомотор собственной разработки, до 190 л.с. под капотом, послушная автоматическая коробка передач с двумя "мокрыми" сцеплениями GWM 7DCT450 (450 – предельный крутящий момент, который она может выдержать).
Не едут
Haval подготовлен для любой дороги: хозяину гарантирована уверенность на городских просторах, на трассе, а также при полном бездорожье.
Вместе с отличной динамикой Haval F7x получил запас прочности ходовой части. Весь спектр неровностей подвеска отрабатывает без пробоев. Кроме того, помимо полного привода у этого кроссовера есть ассортимент помощников вне асфальта. Например, ассистент спуска с горы. Или ряд режимов движения – "Грязь", "Песок" или "Снег". В зависимости от выбранного режима у автомобиля меняется степень допустимой пробуксовки и отзывчивость акселератора.
Запчастей не дождешься
Страх многих российских автомобилистов о том, что ждать запчасти Haval придется очень долго, а получить достойное сервисное обслуживание в провинции не удастся – неактуален. Помимо современного завода в Тульской области расширяются мощности центрального склада запчастей. 76 официальных СТО Haval уже есть по всей России: самый северный дилер – в Мурманске, самый восточный – в Иркутске.
К тому же компания активно применяет авиаперевозки. Так что время ожидания нужных комплектующих заметно сократится.
Салон неуютный и тесный
О чем еще стоит забыть, когда речь заходит об автомобилях из Поднебесной? О серьезных проблемах с эргономикой и жестком пластике в салоне с ужасным запахом.
В Haval точно грех жаловаться на качество материалов – мягкий пластик не отдает химическим заводом, а качество сборки салона очень высокое. В автомобиле комфортно и просторно – удобно расположиться сможет человек любых комплекции и роста. В салоне шикарная отделка и удобные органы управления – каждый на своем месте.
Экспертное российское издание "За рулем" включило Haval в номинанты престижной в стране автомобильной премии 2020 года. И это не удивляет – при таких-то преимуществах автомобильного бренда и его высокой конкурентоспособности.
Жители Алтайского края могут лично оценить мировой уровень, которому соответствуют автомобили Haval, посетив автоцентр "БарнаулМоторс" – официальный дилер инновационного бренда Поднебесной.
Официальный дилер Haval в Алтайском крае "БарнаулМоторс"
г. Барнаул, пр. Калинина, 31
Телефон: (3852) 22-98-98
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Комментарии
Это не то, что не Ягуар, и уж тем более не Порше, но это китайское Гэ рядом не стояло даже с самыми дешевыми моделями из линеек бюджетных марок тип Мицубиси или Ниссана. Да даже любой кореец лучше , чем это недоразумение.
А у вас наглости хватает про Порше рот открывать? Вот где у вас совесть?