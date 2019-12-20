"РЖД запустит скоростную "Ласточку" из Барнаула в Новосибирск с декабря 2020 года"

Российские железные дороги планируют запустить первые в Сибири скоростные поезда "Ласточка" между Новосибирском и Барнаулом в декабре 2020 года. На первом этапе предполагается запустить два состава, сообщил ТАСС начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александр Грицай.
Стоимость проезда еще неизвестна. Время в пути составит около трех часов.
"Если говорить об обновлении подвижного состава, то сегодня рассматривается несколько вариантов, в том числе как минимум рассчитываем на то, что два состава поездов "Ласточки" будут запущены примерно в это же время в следующем году между нашими столицами регионов – Новосибирском и Барнаулом", – сказал Грицай.
Ранее сообщалось, что в ближайшие годы будут открыты направления от Новосибирска до Омска, Кемерова, Томска, Барнаула и Новокузнецка. Все это будет выполнено к концу 2021 года. Для этого нужно модернизировать существующие депо и построить новые, определить пропускную способность железнодорожных линий, выбрать перевозчика.
Скоростные электропоезда "Ласточка" выпускаются на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области. Как сообщали ранее в пресс-службе предприятия, двухсистемный электропоезд "Ласточка" модификации ЭС1П № 005 провел первую пробную поездку по Сибири в третьей декаде сентября.
Для запуска необходимо решить, где строить депо для обслуживания поездов, а также просчитать тарифы и выстроить логистику. Придется закупить несколько поездов и вагонов, которые будут отданы "Алтайпригороду" в аренду. Цена на билет составит около 500 рублей. По мнению властей двух регионов, это позволит разгрузить федеральную трассу на участке от Новосибирска до Барнаула, где большая аварийность.
По предварительной договоренности, "Ласточка" будет отправляться в столицу Сибири в 6-7 утра. В дороге пассажиров ждут четыре остановки, включая станцию Черепаново, где традиционно выходит много пассажиров. Обратно поезд будет отправляться в Барнаул уже поздно вечером. Такой график предлагают сделать для удобства людей, которые часто ездят в Новосибирск в командировки.
Комментарии
"РЖД запустит скоростную "Ласточку" из Барнаула в Новосибирск с декабря 2020 года"
Когда нашим СМИ нечего писать, то берется новость про "Ласточку", меняется дата предполагаемого запуска и готова позитивная публикация.
Года три уже работает и еще года на два хватит.
20.12.2019 11:32
Местный
С чего вы взяли, что нечего писать?
Например, завершено строительство железнодорожной части Крымского моста.
Компания «Хевел» ввела в эксплуатацию две новые СЭС на Алтае.
Но об этом здесь писать не положено.
Криминал вызывает больше рефлексии.
Сколько можно писать одно и то же?????
Да может и правда скоро произойдёт это -Может.
НЕ всё ж на войну и гуманитарку деньги пулять. Надо и для своих что то сделать.
Хотяяя, стоимость билета ещё не известнааа! Это точно и ярко подмечено.
250 км за три часа. А в чем собственно "скоростность" этой Ласточки?
3 часа от Барнаула до Новосиба? Скоростной поезд? Чушь какая то.
20.12.2019 12:25
Денис
На авто по заснеженным дорогам намного быстрее?
Просто меньше остановок
"В дороге пассажиров ждут четыре остановки, включая станцию Черепаново, где традиционно выходит много пассажиров."
Там традиционно выходит много чтобы пересесть
В Германии это расстояние поезд преодолевает за 1 час 15 минут с тремя остановками,электричка простая за 2 с хвостиком с кучей остановок.
20.12.2019 13:09
гость
Только про Европу не надо.
"Финский журналист Эркка Микконен в своей статье в издании Yle поделился впечатлениями от путешествий по железным дорогам России, восхитившись при этом точностью, с которой ходят российские поезда.
«Я раз за разом поражаюсь точности поездов в России», — написал Микконен, подчеркнув, что поезда ходят по графику независимо от погодных условий."