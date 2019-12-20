Полиция хочет получить право изымать детей из семьи

МВД России предлагает внести изменения в Семейный кодекс РФ и наделить сотрудников ведомства полномочиями и правом изымать ребенка из семьи, если существует опасность для его жизни и здоровья, сообщает RT.
Начальник профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Станислав Колесник рассказал, что сотрудники полиции часто оказываются в ситуациях, когда ребенка нужно спасать здесь и сейчас. В этом случае им приходится действовать на грани превышения полномочий либо на грани халатности.
Он напомнил, что органы опеки, которые могут помочь детям, работают с девяти до шести, а в остальное время на вызовы выезжает полиция.
Комментарии
ребёнок воспитанный полицейскими??? это звучит как начало нового рассказа?..