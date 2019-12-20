Медведев выделил чиновникам 5 млрд на премии. Алтайским досталось 40 млн

Правительство РФ выделило 5 миллиардов рублей на премии чиновникам в регионах, показавшим хорошие результаты работы в уходящем году. Как следует из информации, лучше всех власти работали в Крыму, а государственные служащие Алтайского края получат около 40 миллионов. Это один из самых низких показателей в Сибири.
Работу властей оценивали на основании рейтинга, который учитывал исполнение экономического, социального и внутриполитического показателей. Всего деньги получили в 71 регионе страны.
Из СФО в список с минимальными премиями попала Республика Алтай, получив 20 миллионов рублей. А в Бурятию, Алтайский край и Кемеровскую область отправили по 40 миллионов. Республикам Тыва и Хакасия, Красноярскому краю и Иркутской области премий не выдадут. Руководство Новосибирской области получит приятный бонус к Новому году в виде 105 миллионов. Забайкальский край – 101 миллион, а Омская область – 89 миллионов.
Лучше всех оценило правительство работу крымских чиновников. В регион направили из федерального бюджета более 122,7 миллиона рублей. Затем следует Кабардино-Балкарская Республика (более 120,4 миллиона рублей) и Москва (116,8 миллиона рублей).
Комментарии
Совсем офигели, гнать на нары чиновников надо, а не премировать.
Вот Вам Ваши деньги
А сколько он выделил на премии врачам? А учителям?
В 2019 году бюджет Барнаула составил 12,7 млрд рублей, а он чиновникам так просто 5 млрд на премии. Это же едва ли не половина годового бюджета Барнаула!
Как делить будут?
Поровну, по-честному или по справедливости?
Крысы
все-таки не зря НДС на 11,11% с 1 января повышали )))
Сутенёр деньжат подкинул.
20.12.2019 12:54
- гость -
А где вариант - по должности?
нужно считать на количество чиновников, подозреваю в республике Алтай чиновников в несколько раз меньше чем в Алтайском крае, а премию им всего в два раза меньше дали, так что в среднем их чиновник получит больше чем наш.