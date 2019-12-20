ФСБ установила личность человека, открывшего стрельбу на Лубянке

Предполагаемым преступником, открывшим стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, оказался 39-летний житель Подольска, сообщает ряд СМИ.
По информации РЕН ТВ уроженца Подмосковья звали Евгений Манюров. В прошлом он вел бизнес. Его фирма оказывала консультации в области коммерческой деятельности, но была ликвидирована в 2015 году. Мужчина увлекался стрельбой и занимал призовые места на соревнованиях.
Он открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря. В результате перестрелки погиб один сотрудник ФСБ, еще четверо пострадали. Кроме того, ранение получил гражданский. Сам преступник был ликвидирован.
Комментарии
интересно чем его так фсб достало, что он начал там стрельбу именно в тот момент когда пЫня их на концерте хвалил. Походу правду мы никогда так и не узнаем.....
месный, езжай к нему и спроси, он тебе всё расскажет.
20.12.2019 13:09
- гость -
Дак его-же убили. Вот прям вообще умом так и блещет твоя идея как про это узнать.
Езжай сам, раз такой способный и умеешь с мёртвыми разговаривать, нам потом расскажешь и можешь даже тебя в фсб на работу возьмут с такой-то супер способностью.
Если у него силовики отжали или задавили бизнес а это была месть, то про это никогда не скажут.