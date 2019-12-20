Зрители создали петицию против фильма Netflix об Иисусе-гомосексуалисте

Стриминговый сервис Netflix опубликовал у себя бразильскую комедию под названием "Первое искушение Христа". Это вызвало негативную реакцию у многих зрителей, которые сразу потребовали запретить кино. Дело в том, что Иисуса там показали в качестве гомосексуалиста.
На портале Change.org уже появилась петиция с требованием удалить фильм с Netflix. Создатели петиции написали, что авторы проекта серьезно оскорбили всех христиан. Также в петиции требуют, чтобы создатели картины публично опровергли информацию о том, что Иисус Христос был геем. На данный момент под петицией подписались уже более 2,3 миллиона человек.
По сюжету фильма 30-летний Иисус посещает родителей со своим другом Орландо. Иисус и Орландо состоят в отношениях, и это была вынужденная мера. Также в картине появляется Дева Мария, которая оказывается любительницей марихуаны.
Netflix – самый влиятельный стриминговый сервис в мире. За последние годы там прошли премьеры нескольких выдающихся картин, включая "Рому" Альфонсо Куарона и "Ирландца" Мартина Скорсезе. Также там выходят сериалы. Ближайший из них – "Ведьмак".
Верующие неоднократно выступали с бойкотом фильмов про Иисуса Христа. Самый известный случай – лента "Последнее искушение Христа" Мартина Скорсезе, где сын Бога показан как обычный человек, у которого есть семья. Также бойкотировали и другую известную картину "Код да Винчи", где по сюжету у Христа была дочь.
Комментарии
а чё христиане так уверены что всё было именно по ихнему и что вообще было разве этому есть какие то реальные, проверяемые подтверждения?
Странные эти зрители. Сначала смотрят всякую дрянь, а потом требуют её запретить. Может им просто не смотреть подобное?