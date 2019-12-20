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За что Деринг лишил Демидовскую площадь статуса "уголок Санкт-Петербурга"

, ИА "Амител", Юлия Абрамкина
Барнаульский архитектор считает, что от исторической части Барнаула почти ничего не осталось
Демидовская площадь / Фото: Александр Деринг

Демидовская площадь / Фото: Александр Деринг

За ансамбль и архитектуру Демидовскую площадь прозвали уголком Санкт-Петербурга. Но руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг написал в соцсетях, что это звучит смешно. "Итоги новой градостроительной парадигмы", – констатировал он.

Архитектор Александр Деринг объяснил amic.ru, что исторически площадь имела большой бассейн видимости, воспринималась солидно и торжественно. Но постепенно территорию вокруг начали застраивать. Первым появилось здание горэлектросети на ул. Ползунова, за ним другие строения.

"Только с помощью фотошопа можно создать красивый снимок этой площади: если стереть или размыть высотки и другой визуальный "мусор", которые нависают над ней. Сейчас, к сожалению, въезжаешь в город и видишь преимущественно современную застройку. Историческая потонула в ней", – говорит Деринг.

Архитектор считает, что это результат многолетней градостроительной парадигмы. Инициатива одних и безразличие других привели к тому, что город стал терять историческое лицо. Попытки исправить все, выделяя зоны низкоэтажной застройки, уже не имеют большого смысла.

Почему Демидовскую площадь считают уголком Санкт-Петербурга

Ансамбль площади формировался в течение 30 лет – с 1819 до 1852 года. Его оформляют здание Горного училища, Горного госпиталя и приюта для работников сереброплавильного завода. Центр украшает Демидовский столп. В 2020 году ему исполнится 180 лет и в честь этой даты его отремонтируют. 

Петербургские площади строились также: их оформляли здания, стоящие буквой П, а одна сторона открывалась на набережную. Такую роль в Барнауле выполнял городской пруд, который спустили в 1925 году.

Есть легенда, что особый статус Демидовская площадь получила с легкой руки писателя Федора Достоевского, который был в Барнауле шесть раз в середине XIX века.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

20.12.2019 14:30
- гость -

Никогда Демидовская площадь и не считалась частью Санкт-Петербурга. Кто-то когда-то придумал эту нелепость, а потом и тиражировал в СМИ. В архитектуре нет даже и малейшего намёка на какую-то схожесть.

20.12.2019 14:44
- гость -

Легкая рука была у Федор Михайловича нашего.

20.12.2019 14:51
- гость -

Никогда Демидовская площадь и не считалась частью Санкт-Петербурга.

Сразу видно - понаехавший отписался! А может, и вовсе не знающий, где и Барнаул-то расположен.

20.12.2019 14:51
- гость -

Лично мне вообще не близко стремление цепляться за старину. Город должен развиваться. Какой смысл законсервировать во времени какой-то участок города? Когда строили эти, ставшие теперь "историческими", здания, они тоже были современными. Так почему мы не должны построить что-то новое красивое современное?
Были тут здания типа Исаакиевского собора, то конечно это была бы изюминка города или даже жемчужина. А так это просто старые дома.

20.12.2019 14:54
- гость -

Если это новость так важна то можно на новости связанные с архитектурой и градостроительством города начинать так: "А что об этом думает Лоза, тьфу! Деринг!" Давайте сделаем нарицательным мнение архитектора. Наверное мнения блогеров закончились, одувана там....

20.12.2019 15:19
Гость

Он ещё не покаялся за "Мавзолей" у ЦУМа?

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