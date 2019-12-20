IMDb составил список самых ожидаемых фильмов 2020 года

Свой список самых ожидаемых премьер 2020 года опубликовал сайт IMDb, сообщает РИА "Новости".
Тройка лидеров выглядит так: "Хищные птицы", "Соник в кино" и "Топ Ган: Маверик". На четвертом месте "Не время умирать", на пятом – "Черная вдова".
Также в списке "Мулан", "Чудо-женщина: 1984", "Дюна", "King’s Man: Начало", "Форсаж 9".
В основу рейтинга не входили оценки пользователей. Для его составления использовались такие показатели, как частота посещаемости страницы и популярность.
Комментарии
"Не время упирать"? Это типа гангстерское кино, он упирается, а ему говорят: "Сейчас не время упирать". Что такое "упирать"?
20.12.2019 13:38
- гость -
+++)))