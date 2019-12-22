В каком цвете встречать Новый год 2020?

Скоро наступит Новый год. А это значит, что пора задуматься о том, в чем же встречать 2020-й. Существует много рекомендаций по поводу "требований" хозяйки наступающего года – Белой Металлической Крысы. Однако у астрологов есть свое мнение на этот счет. Что надеть на Новый год 2020, чтобы правильно сошлись звезды, amic.ru рассказала ведущий астролог центра Astrology.pro Наталья Оствинд.
По ее мнению, цвет – это самое важное, на что нужно обращать внимание при выборе новогоднего наряда. Правильно подобранный оттенок поможет не только стать самой красивой на праздничном вечере, но и привлечет удачу на новый год.
"В западной астрологии управитель 2020 года – Луна. Именно поэтому главный цвет года – белый. Можете смело выбирать одежду белого цвета и вы не ошибетесь. Если белый для вас – слишком скучно, а вы любите блистать, замените его на серебристый. Также подойдут молочный, серый и светло-бежевый", – говорит Наталья Оствинд.
А вот неблагоприятный цвет платья на Новый год – красный и все его оттенки: алый, розовый, бордовый и другие. "Там где Луне хорошо, то Марсу не очень. К тому же Марс – это красный цвет. Поскольку Луна – хозяйка года, то она и диктует правила", – поясняет астролог. Крысе, по ее словам, тоже не нравятся "кричащие" цвета, особенно красный, так как он символизирует опасность, агрессию и связан с огнем.
Наталья Оствинд отметила, что Луна – символ мамы. Поэтому Новый год 2020 нужно встречать в уютной семейной обстановке. Мамы должны уделить больше внимание своим детям, а дети – порадовать и поздравить своих мам.
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