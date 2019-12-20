Найден способ обхода верификации по номеру телефона в социальных сетях

Эксперты по информационной безопасности уверены в том, что верификацию по номеру телефона можно очень легко обойти, сообщает "Коммерсантъ".
Для этого используются сервисы, которые дают номер телефона в аренду на срок от 20 минут до нескольких часов. Собеседник газеты рассказал, что стоимость аренды может варьироваться от 3 до 300 рублей.
Для создания поддельных номеров используются емкости различных стран. Как отмечают эксперты, большинство из них направлены на российских пользователей.
Анонимно зарегистрироваться можно в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, на платформах Mail.ru и "Яндекса", в каршеринге и сервисах знакомств.
Комментарии
Отличный вы пропагандируете способ, Амик. Потом хозяин номера зайдёт на твой аккаунт и понапишет тебе на уголовную статью.