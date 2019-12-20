Мэрия Барнаула определила, на сколько должна вырасти зарплата в 2020 году

В администрации Барнаула прошло заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В нем обсуждали, на сколько должна вырасти заработная плата у работников внебюджетной отрасли в следующем году.
Как сообщает пресс-служба, городским предприятиям было рекомендовано начиная с 1 января 2020 года обеспечить оплату труда работников в размере не ниже уровня, предусмотренного в отраслевых тарифных соглашениях, а также региональных отраслевых соглашениях.
В случае же отсутствия соглашений дана рекомендация обеспечить темп роста средней заработной платы в организациях внебюджетного сектора следующим образом:
средняя заработная плата менее 20 тысяч рублей – не ниже 120%;
средняя заработная плата более 20 тысяч рублей и менее 24 тысяч рублей – не ниже 115%;
средняя заработная плата более 24 тысяч рублей и менее 30 тысяч рублей – не ниже 110%;
средняя заработная плата свыше 30 тысяч рублей – на размер роста потребительских цен на товары и услуги.
Отметим, что в 2019 году средняя заработная плата в Барнауле составляет около 32-33 тысяч рублей. По этому показателю Барнаул – один из самых худших городов в Сибирском федеральном округе. Для сравнения, средняя зарплата в Алтайском крае 25 тысяч.
Комментарии
2019 году средняя заработная плата в Барнауле составляет около 32-33 тысяч рублей. По этому показателю Барнаул – один из самых худших городов в Сибирском федеральном округе. Для сравнения, средняя зарплата в Алтайском крае 25 тысяч
ага
город худший в регионе, но по сравнению с негородскими жителями ого-го
самооценка жителей краевой столицы повышена )))
можно взять пирожок с полочки...
Пустое.
Бред прозаседавшихся
снова техничек и охранников начнут сокращать, чтобы среднюю ЗП повысить