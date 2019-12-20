Сеул и Токио: куда жители Барнаула смогут улететь со стыковкой в Новосибирске

Стало известно, в какие города можно будет улететь жителям Барнаула со стыковкой в аэропорту Новосибирска. Новый рейс, связывающий два города Сибири, начнет действовать с 2 января. Как сообщили в аэропорту столицы края, это Сеул, Пекин, Урумчи, Хабаровск, Владивосток, Токио, Санкт-Петербург, Чита, Петропавловск-Камчатский.
Для этого авиакомпания S7 специально состыковала рейсы для восточного направления. Разница между ними составит всего два часа. Уже на новогодние каникулы билет из Барнаула в Новосибирск и обратно можно приобрести за 1600 рублей.
Всего S7 в 2020 году открывает сразу шесть новых направлений. С 2 января начнутся полеты из Новосибирска в Ульяновск (дважды в неделю), Кемерово и Барнаул (пять раз в неделю). Два раза в неделю с 4 января 2020 года будут выполняться рейсы в Нижнекамск и Магнитогорск, с 5 января – в Ханты-Мансийск.
На все субсидированные рейсы в бюджете Алтайского края на 2020 год предусмотрено 49 миллионов рублей, в этом году было направлено 37 миллионов рублей. Софинансирование Алтайским краем и Новосибирской областью предусмотрено по 25%. Максимальная стоимость билета в одну сторону – 1800 рублей, но авиакомпания может снижать цену по своему усмотрению.
Комментарии
Доверял только Ту и Илу.