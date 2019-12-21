Нежные и красивые: женская хоккейная лига выпустила откровенный календарь

Фото: @whl_ru
Спортсменки из Женской хоккейной лиги разделись для лимитированного календаря на 2020 год.
"12 хоккеисток, представляющих семь клубов ЖХЛ, продемонстрировали то, что можно найти в каждом игроке, помимо чисто хоккейных качеств, – нежность и чистоту, искренность и изысканность", – говорится в описании к календарю на сайте лиги.
Девушки представлены в образах, соответствующих каждому времени года. В качестве реквизита было использовано более тысячи цветов и композиций, среди них и цветы, ставшие классикой, и сезонные плоды, и экзотические растения – все они явились отражением внутренней красоты героинь.
Комментарии
Телятина на любителя...
А в хоккее наверно мастерицы???
Тема сисек не раскрыта!