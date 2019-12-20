Травмы как у боксера. В школе Алтайского края издевались над подростком

Из-за постоянных избиений у ученика школы в селе Поперечном серьезно упало зрение, он лечит сотрясение мозга и последствия других травм. "Каменские известия" пишут, что над 15-летним подростком издевались трое ребят – участники спортивных соревнований. К делу подключились чиновники, в том числе уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Что произошло?

Пострадавший Артем рассказал, что после урока физкультуры его стали бить по лицу. "Мы переодевались после шестого урока – физкультуры, когда они начали мне показывать условные тайные знаки, – рассказал подросток. – Опять началась эта игра… Я знал, что делать: подставил к лицу ладони, а они начали бить. От последнего удара сильно ударился головой о шкаф", – рассказал подросток.

Артем почувствовал головокружение на седьмом уроке, но досидел до конца. Дома родители вызвали скорую. В каменской ЦРБ выяснили: у школьника меньше чем за год резко упало зрение. Вместо 100% – 70%. При обследовании в Барнауле зафиксировано смещение шейных позвонков. По словам мамы, один из медиков в сердцах бросил: да у него травмы как у боксера с пятилетним стажем.

Журналисты выяснили, что Артема гнобили с начальной школы: его били, унижали, иногда мочились в ботинки. Он робкий мальчик, говорят знакомые Артема, но не жаловался.

Реакция взрослых

На ситуацию оперативно отреагировала классный руководитель Артема. Она позвонила его маме Ирине и попросила не писать заявление на обидчиков. "Подумайте о судьбе этих мальчиков", – передает слова учительницы Ирина.

Школьное руководство дважды собирало совет профилактики, на котором присутствовали все стороны: родители трех замешанных в этом подростков, представители управления образования района, правоохранительных органов, психолог.

На одном из заседаний Екатерина Киселева, начальник Управления образования Каменского района, сказала маме Артема, мол, это дело можно вывернуть так, что это вы ненадлежащим образом воспитываете ребенка. Женщина считает, что правильно поняла чиновницу.

Вторая сторона

Светлана Бутакова, мама одного из обидчиков, рассказала журналистам, что в классе, кроме Артема, есть пара пацанов, которым достается. "Но это не повод делать из наших детей монстров. Ведь те дети сами позволяют себя унижать. После этого события на наших хотят свешать всех собак, даже в туалет во время уроков не выпускают", — пишут "Каменские известия".

Другая мама Светлана Половкина возмущена, почему на протяжении столь долгого времени педагогический состав учреждения ничего не знал или делал вид, что не знает.

Мама пошла дальше

В поисках справедливости и защиты Ирина написала в приемную губернатора Алтайского края, уполномоченному по правам ребенка при губернаторе, в краевую прокуратуру, Следственный комитет, правительство Москвы. Решила обратиться за помощью в газету.

Ольга Казанцева, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае, отметила, что школе требуется усилить воспитательную работу по формированию законопослушного поведения детей, сотрудникам учебного заведения выявлять подобные действия учеников, пресекать любые формы психологического и физического насилия.

Подростков поставили на профилактический учет в школе, с ними проводится воспитательная работа, закреплены шефы-наставники. "Ребята осознали неправомерность своего поведения, недопустимость подобных игр, хотели бы вместе с родителями извиниться перед мальчиком. Думаю, что такую встречу, на которой у подростков появится возможность загладить вину, нужно организовать", – говорит Казанцева.





