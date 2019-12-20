Особая роль депутата. Спикер АКЗС Романенко о важности работы народных избранников

За 80 лет истории представительной власти в Алтайском крае менялось многое, но идея народного представительства сохранялась всегда, и всегда у каждого депутата была особая роль в системе управления. Об этом сказал председатель краевого Заксобрания Александр Романенко в четверг, 19 декабря, на торжественной сессии.
"За прошедшие 80 лет не раз менялись название представительного органа, принципы избрания депутатов, их полномочия. Но неизменной остается идея народного представительства, которая и является стержнем, самой сутью депутатской работы. У депутата любого уровня – особая, уникальная роль в системе управления. Каждый депутат руководствуется интересами своих избирателей, своей совестью, своим профессиональным и жизненным опытом", – сказал Романенко.
Он подчеркнул, в представительных органах края работали в разные годы десятки тысяч человек. Например, до 1993 года в каждом созыве краевого Совета было по 200 и более народных депутатов. После 93-го статус краевого депутата имели более 300 жителей региона. Они приняли более 2,5 тысячи законов. А депутатов местных представительных органов и сегодня более семи тысяч человек.
Напомним, первый созыв Совета депутатов трудящихся был избран в конце 1939 года, через два года после того, как Алтайский край стал самостоятельным регионом. Кстати, прошла торжественная сессия в здании краевой филармонии – именно здесь проводили и самую первую сессию.
"Хочу поблагодарить своих предшественников: тех, кто разрабатывал и принимал наш главный закон – Устав Алтайского края, кто создавал правовой фундамент для развития края. Тех, кто в жарких спорах на сессиях вырабатывал решения, определившие судьбу региона. Тех, кто заложил основы современного алтайского парламентаризма", – добавил Романенко.
Комментарии
2020 — год КРЫСЫ!
Пользуясь случаем, хочу поздравить депутатов, правительство и всех чиновников!