Житель Барнаула может стать победителем шоу "Открытый микрофон" на ТНТ

Житель Барнаула Вячеслав Попов может стать победителем четвертого сезона шоу "Открытый микрофон" и получить 3 миллиона рублей. Имя победителя станет известно в 22:00 по местному времени 20 декабря.
Из 800 комиков, подавших заявки на участие в шоу, в ходе московского стендап-фестиваля отобрали всего 57 человек. Далее, пройдя несколько этапов отбора в рамках телевизионного шоу "Открытый микрофон", в финале их осталось всего восемь. И только один из них получит 3 миллиона рублей.
В финале примет участие комик из Барнаула Вячеслав Попов, у которого есть все шансы на победу. Он расскажет о дружбе с тупыми людьми, художнике Илье Репине и комике Руслане Белом.
Финал четвертого сезона шоу "Открытый микрофон" покажут на канале ТНТ.
Комментарии
Не плохо выступает. Скорее всего в Барнауле мы его с выступлениями вряд-ли увидим.
20.12.2019 16:07
Читатель
В интервью говорил, что после победы останется в Барнауле. Ну посмотрим)