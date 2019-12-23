Добро должно быть с деньгами: как прошел инвестподиум для социальных предпринимателей

Социальные предприниматели из Алтайского края получили прекрасную возможность презентовать свой бизнес и найти новых инвесторов. В Барнауле для них впервые провели инвестиционный подиум. В Алтайском фонде МСП собрались не только представители крупных компаний, но и частные инвесторы. Корреспондент amic.ru выяснил, что такое социальное предпринимательство, как на нем зарабатывать и почему инвесторы смотрят в его сторону с настороженностью.

Может ли бизнес быть социальным?

О социальном бизнесе в обществе стали говорить недавно. Причем устоялся стереотип, что социальное предпринимательство – это все, что связано с благотворительностью и меценатством, рассказала руководитель регионального Центра инноваций социальной сферы Оксана Козырева.

Она пояснила, что на самом деле социальным является тот бизнес, который решает актуальные проблемы общества. Он должен удовлетворять потребности людей в здравоохранении, образовании и многих других социальных сферах.

Инвестиционный подиум – пилотный проект в Алтайском крае, и его реализация далась региону нелегко.

"Мы к этому шли долгих шесть лет. Чтобы провести такую встречу, сначала нужно было вырастить в крае социальных предпринимателей и вырасти вместе с ними. И вот теперь мы собрали инвесторов, чтобы показать им, что социальный бизнес существует. Что он не просто работает, но и может приносить прибыль. Но и в то же время он решает социальные задачи в регионе. В настоящий момент тренд в маркетинге идет на изучение проблем региона и потребностей территории", – пояснила Козырева.

С ней согласился и директор Алтайского фонда МСП Антон Слободчиков. По его словам, у инвесторов на счет социального бизнеса тоже есть стереотип – будто бы в него можно лишь безвозмездно вкладываться на условиях благотворительности. На деле же это совсем не так.

Наш фонд уделяет социальному предпринимательству большое внимание, поскольку это необходимо для развития территории. Мы ведем работу в данном направлении с 2014 года. Сейчас это понятие введено и законодательно закреплено на федеральном и региональном уровнях. Задача номер один сегодняшнего дня – показать, что социальный бизнес решает проблемы общества и приносит прибыль. И мы видим, что уже сейчас многие потенциальные инвесторы это понимают", – пояснил Слободчиков.

По его словам, на социальном бизнесе, как и на любом другом, можно зарабатывать. Главное – грамотно его выстроить и привлечь внимание власти.

Учить и зарабатывать

Важно отметить, что инвестиционный подиум – площадка совсем не для начинающих стартапов. Перед потенциальными инвесторами выступали предприниматели, которые уже запустили свое дело и показали определенные результаты. Больше всего проектов было связано с дополнительным образованием. Например, Александра Акимова, которая создала сеть образовательных площадок STEAM для детей, пояснила: школьники не хотят учиться, из-за того что система образования устарела. И в обществе есть стойкий запрос на дополнительное образование. Такой, чтобы дети по-настоящему увлекались процессом и активно познавали новое. Поэтому в центре они изучают предметы в прикладном их аспекте, в формате мастерских.

Причем Александра отлично подготовилась к встрече с потенциальными инвесторами: предложила для них три формата партнерства, чтобы каждый мог выбрать себе подходящий. А на полученные средства планирует открыть центры сначала в Южном, а затем и в райцентрах Алтайского края.

Первая встреча стала полезной как для социальных предпринимателей, так и для потенциальных инвесторов. Например, Елена Анистенкова рассказала о своем центре социального обслуживания "Близкие люди" в Бийске. Компания предоставляет пожилым и малоподвижным людям услуги сиделок. По словам предпринимателя, в стране это пользуется большим спросом. К тому же люди мало доверяют тому формату домов престарелых, по которому сейчас работают в России. А потому в завершение выступления Елена рассказала об амбициозных планах создать в Бийске дом нового формата: с комфортом и высоким уровнем обслуживания. Для этого она и попросила помощи у потенциальных партнеров.

Правда, подробный план строительства она не представила, а ее бизнес показывает перспективные результаты и в партнерстве не нуждается. Инвесторы подсказали ей, что лучше подготовить бизнес-план и представить его. Тогда проект вполне сможет рассчитывать на инвестиции, отметил директор торговой сети "Аникс" Юрий Никитин, который был в числе слушателей.

Однако это не значит, что выступление было неудачным, отметила Козырева. В том и особенность встречи, что здесь нет победителей. Это тоже часть большой работы – научить социальных предпринимателей представлять свой бизнес правильно, чтобы привлечь потенциальных партнеров. В планах проводить такие встречи и дальше. Тогда и предприниматели будут учиться на ошибках, и инвесторы начнут прислушиваться и обращать больше внимания на социальный бизнес.