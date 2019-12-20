Названа причина ДТП с полицейскими, в котором погибли пять человек

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП со служебной машиной полиции в Алейском районе, в котором погибли пять человек, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Трагедия случилась вечером 19 декабря. По предварительным данным следствия, водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder, двигаясь по трассе А-322, неосмотрительно выехал на полосу встречного движения.
Сотрудник полиции при исполнении обязанностей, управлявший служебным ВАЗ-21074, не успел предотвратить лобовое столкновение.
В результате погибли пять человек – четверо полицейских и пассажир иномарки. Сотрудница правоохранительных органов, а также водитель и пассажир автомобиля Toyota госпитализированы.
Следователи квалифицировали действия предполагаемого виновника аварии как нарушение ПДД, повлекшее гибель двух и более лиц. Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.
Правоохранители выясняют обстоятельства страшной аварии. В частности, им предстоит установить качество организации дорожного движения на участке трассы, где произошло ДТП.
Комментарии
ПРуль ЗЛО.
Светлая им память. Ехали на 7ке, которые уже не выпускают. А генералы по городу на мерседесах, бмв и ауди ездят. Губернатор на инфинити, и все это служебные автомобили. А у этих парней жигуленок ржавый. Светлая память. Работайте братья.
Сделайте подборку служебных автомобилей на ленина 74, отправьте к воротам фотографа. Репост обещаю максимальный. Жигулей там нет.
Светлая память.
20.12.2019 15:57
гость
Какой умный, все объяснил. Возьми пирожок с полочки
ЗВИЗДЕЦ...... Всё руководство УВМ (бывшая ФМС) Рубцовского региона.... Вчера вечером ещё хотел позвонить Креймеру по работе, подумал "поздно уже, конец рабочего дня, завтра перезвоню"..... Позвонил, блин.... Соболезнования родным и близким....