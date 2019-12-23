Экс-губернатор Суриков заявил, что Алтайский край сейчас живет хуже, чем до революции

Рушится индустриальная база, снижается демография, падает качество товаров, сейчас Алтайский край живет хуже, чем в 1913 году. Такое мнение высказал бывший глава региона (1996-2004 годы), бывший глава краевого парламента (1991-1996 годы) Александр Суриков в беседе с журналистами на торжественной сессии АКЗС в честь 80-летия представительной власти в регионе.
"Мы получили Алтайский край в конце 80-х – начале 90-х не сказать, что сильно цветущим, но развитым аграрным регионом с прекрасной демографией, хорошими доходами населения, развитым селом и хорошей индустриальной базой. Сегодня, к сожалению, мы не достигли ни одного показателя тех времен. И я испытываю чувство неловкости, потому что тоже причастен к этому делу, хотя основная вина на федеральной власти. Есть статистика сравнения: в 1989 году народ жил гораздо лучше, чем в 1913-м. У меня такое ощущение, что Алтайский край сейчас в 1913 году по уровню жизни", – сказал Суриков.
По его словам, сейчас неплохо развивается торговля, туризм, но параллельно рушится индустриальная база, падает качество, доходы бюджета в сопоставимых ценах, снижается демография. Он призвал действующих депутатов сделать все для ликвидации этого через восстановление алтайской деревни, индустриального облика Алтая.
А еще Александр Суриков считает (и мало кто с ним не согласится), что парламент в годы его правления имел более серьезный вес, чем сегодня.
"Нам было проще работать. Все сделки с собственностью исполнительная власть должна было согласовывать с нами. Это сдерживало те идиотские приватизационные порывы. Депутаты более серьезно влияли на развитие ситуации в крае", – подчеркнул Суриков.
Любопытно о том периоде высказался и Александр Назарчук, возглавлявший парламент Алтайского края 12 лет (1996-2008 годы). Только он больше говорил о противостоянии с губернатором Михаилом Евдокимовым, избранным на этот пост для многих совершенно неожиданно в 2004 году, но погибшим в автокатастрофе в 2005-м. Напомним также, что в борьбе за этот пост российский артист победил Александра Сурикова.
"К сожалению, у меня не сложилось нормальных отношений с бывшим губернатором. Личных отношений к нему у меня никогда не было. Но я не мог согласиться с тем, что он узурпировал представительную власть, лишил депутатов многих полномочий, которые были заложены в Уставе. Он под давлением заставлял депутатов голосовать. И я горжусь тем, что я не лаял из подворотни. Не сводил ни с кем счеты, я просто никогда не менял свое мнение", – сказал Александр Назарчук.
Он добавил: хорошо, что новый губернатор кое-какие полномочия возвращает. И призвал депутатов голосовать сердцем, а не политически.
Комментарии
И я испытываю чувство неловкости, потому что тоже причастен к этому делу, хотя основная вина на федеральной власти.
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А что же ты об этом молчал 15 лет? Все же видели как сказочный и узкоглазый любитель пельменей год за годом разваливали промышленность и животноводство края? И сейчас продолжают разваливать, и ты с ними на банкете за народные деньги пьешь и ешь.
Он еще живой?
Зато отлично Белорусское поразвивал, не за бесплатно, наверное. Да и что-то при нем мы не сильно хорошо жили, заводы тогда еще растащили.
То есть когда Суриков руководил краем с 1991 по 2004 год, край развивался, а с 2004 начал падать? Назвать это лукавством - не сказать ничего. К 2004 году в крае не было ни одного полноценно работающего промпредприятия, кроме, наверное, коксохима, и самый большой развал призошёл именно во время губернаторства Сурикова (1996-2004). После его ухода разваливать в промышленности было просто нечего.
Мы голосовали за любого, лишь бы не за Сурикова. Так мы рады были его правлению. Назарчук про Евдокимова вообще помолчал бы. Мягко говоря, черной неблагодарностью отплатил Мише
Мне кажется что на месте этих людей было бы тактично вообще не комментировать ничего. Тоже отношение и к Горбачеву. А вообще было бы справедливей провести анализ деятельности каждого. Собрать все обещания которые давал каждый и проанализировать результат деятельности. Что не получилось и почему, если не его вина, то подтянуть того чья вина. А то мы что то много прощаем ошибок государьевым мужам.
Он и развалил , Сбежал.
Позитивчик на новый год!!!
Шурик Шурикович Шуриков, а сейчас - Витёк
переобувается
Очевидно, что Назарчук высказался о бывшем губернаторе карлине
Восстановить деревни- это утопия. Молодёж уже вся в города уехала спасаться. В сёлах как после войны, руины.
23.12.2019 08:57
- гость -
Молодёж уже вся в города уехала спасаться. В сёлах как после войны
Это лож!
В сёлах как после войны, руины.
Вот АТЗ - это точно руины
Ну хоть один депутат признал что власти работают плохо. А то некоторых послушать, так они трудятся в поте лица, а народишко неблагодарный легковесный врет...
Что вы трепите Горбачева, он по крайней мере ничего не своровал, живет очень скромно, как и его дочь
23.12.2019 08:57
- гость -
Молодёж уже вся в города уехала спасаться
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Город продержится чуть больше чем деревня. Уже сейчас производства закрываются, работы нет. Можно конечно сбежать в более крупный город, но ещё лет десять путинизма и для жизни будет пригодна разве что Москва.
Ха=ха, хороши жили в Алтайском крае в начале 90-х, ну да, когда родителям бюджетникам на новый год выдали по коробке с макаронам-гребешками и растительным маслом от красного креста - это прям пик правления Сурикова, ну спасибо, дорогой! Есть что вспомнить!
Стараниями единой россии - вся страна живет хуже, чем до революции. По 50 миллиардов воруют!
Вот и сказали годы правления Карлина и его свиты на нашем регионе.