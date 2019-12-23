Экс-губернатор Суриков заявил, что Алтайский край сейчас живет хуже, чем до революции

Рушится индустриальная база, снижается демография, падает качество товаров, сейчас Алтайский край живет хуже, чем в 1913 году. Такое мнение высказал бывший глава региона (1996-2004 годы), бывший глава краевого парламента (1991-1996 годы) Александр Суриков в беседе с журналистами на торжественной сессии АКЗС в честь 80-летия представительной власти в регионе.

"Мы получили Алтайский край в конце 80-х – начале 90-х не сказать, что сильно цветущим, но развитым аграрным регионом с прекрасной демографией, хорошими доходами населения, развитым селом и хорошей индустриальной базой. Сегодня, к сожалению, мы не достигли ни одного показателя тех времен. И я испытываю чувство неловкости, потому что тоже причастен к этому делу, хотя основная вина на федеральной власти. Есть статистика сравнения: в 1989 году народ жил гораздо лучше, чем в 1913-м. У меня такое ощущение, что Алтайский край сейчас в 1913 году по уровню жизни", – сказал Суриков.

По его словам, сейчас неплохо развивается торговля, туризм, но параллельно рушится индустриальная база, падает качество, доходы бюджета в сопоставимых ценах, снижается демография. Он призвал действующих депутатов сделать все для ликвидации этого через восстановление алтайской деревни, индустриального облика Алтая.

А еще Александр Суриков считает (и мало кто с ним не согласится), что парламент в годы его правления имел более серьезный вес, чем сегодня.

"Нам было проще работать. Все сделки с собственностью исполнительная власть должна было согласовывать с нами. Это сдерживало те идиотские приватизационные порывы. Депутаты более серьезно влияли на развитие ситуации в крае", – подчеркнул Суриков.

Любопытно о том периоде высказался и Александр Назарчук, возглавлявший парламент Алтайского края 12 лет (1996-2008 годы). Только он больше говорил о противостоянии с губернатором Михаилом Евдокимовым, избранным на этот пост для многих совершенно неожиданно в 2004 году, но погибшим в автокатастрофе в 2005-м. Напомним также, что в борьбе за этот пост российский артист победил Александра Сурикова.

"К сожалению, у меня не сложилось нормальных отношений с бывшим губернатором. Личных отношений к нему у меня никогда не было. Но я не мог согласиться с тем, что он узурпировал представительную власть, лишил депутатов многих полномочий, которые были заложены в Уставе. Он под давлением заставлял депутатов голосовать. И я горжусь тем, что я не лаял из подворотни. Не сводил ни с кем счеты, я просто никогда не менял свое мнение", – сказал Александр Назарчук.

Он добавил: хорошо, что новый губернатор кое-какие полномочия возвращает. И призвал депутатов голосовать сердцем, а не политически.