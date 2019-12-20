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"Макдоналдс" будет доставлять еду в отделение Сбербанка

, ИА "Амител"
Пилотный проект запустят в Москве в 2020 году. Зачем это надо?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сбербанк пытается вернуть клиентов в свои офисы. Для этого в его залах установят тачпады для заказа еды из "Макдоналдса", а также организуют кафетерий, где можно будет перекусить. Такую практику применяют и другие ретейлеры, которым нужно увеличить поток клиентов в торговый зал или офис.

Совместная точка Сбербанка и "Макдоналдса" откроется в первой половине 2020 года в Москве. "Проект обсуждался еще полгода назад. Сеть отделений — наше конкурентное преимущество, но клиентопоток снижается — все банковские операции можно делать онлайн", — предает слова зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина РБК.

Он предполагает, что поток клиентов в Сбербанк в течение пяти лет упадет на 30%, если не предпринять меры. Причина в том, что люди научились пользоваться услугами онлайн. Это заставило компанию продумать новую концепцию развития сети.

Подобные решения уже внедрили другие ретейлеры. Так, компания Tele2 открывает торговые точки совместно с кофейней. Место оформлено так, что происходит органичное наложение двух функций. В таком магазине можно оформить услугу, просто попить кофе или сделать и то, и другое. Такие точки Tele2 открыты в Барануле и Новосибирске. 

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

20.12.2019 17:01
- гость -

Сначала, говорит, намечались аресты. Потом празднования, а потом решили совместить...

20.12.2019 17:02
Гость

Не! Я, понимал, что очереди не сократятся, но что будут решать по питанию и кампусам...

20.12.2019 17:57
- гость -

Путинизм продолжается. На почте продукты, в банке бургеры.

20.12.2019 18:31
- гость -

20.12.2019 17:01
- гость -
"Сначала, говорит, намечались аресты. Потом празднования, а потом решили совместить..."

В точку!

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