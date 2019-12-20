"Макдоналдс" будет доставлять еду в отделение Сбербанка

Сбербанк пытается вернуть клиентов в свои офисы. Для этого в его залах установят тачпады для заказа еды из "Макдоналдса", а также организуют кафетерий, где можно будет перекусить. Такую практику применяют и другие ретейлеры, которым нужно увеличить поток клиентов в торговый зал или офис.
Совместная точка Сбербанка и "Макдоналдса" откроется в первой половине 2020 года в Москве. "Проект обсуждался еще полгода назад. Сеть отделений — наше конкурентное преимущество, но клиентопоток снижается — все банковские операции можно делать онлайн", — предает слова зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина РБК.
Он предполагает, что поток клиентов в Сбербанк в течение пяти лет упадет на 30%, если не предпринять меры. Причина в том, что люди научились пользоваться услугами онлайн. Это заставило компанию продумать новую концепцию развития сети.
Подобные решения уже внедрили другие ретейлеры. Так, компания Tele2 открывает торговые точки совместно с кофейней. Место оформлено так, что происходит органичное наложение двух функций. В таком магазине можно оформить услугу, просто попить кофе или сделать и то, и другое. Такие точки Tele2 открыты в Барануле и Новосибирске.
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