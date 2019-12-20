Бури и метели землю одолеют. В Барнаул на выходных придет непогода

Метель обещают в Барнауле в выходные дни 21 и 22 декабря. По данный Алтайского ЦГМС, в крае сутки 21 декабря ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные, метели, гололедные явления (гололёд, отложение мокрого снега), усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.
Как сообщает мэрия, также прогнозируют снег, метель, гололедные явления. Ветер будет юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение ЧС и происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, массовые короткие замыкания в частном секторе, обрушением слабозакрепленных конструкций.
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