Медик рассказала, как влияют на человека аномально теплые зимы

При температурных скачках у метеозависимых людей снижается уровень лейкоцитов в крови. Это приводит к различным заболеваниям, констатировала врач Наталья Нассибулина, пишет "Вечерняя Москва".
На изменение погодных условий особенно реагируют люди, страдающие бронхиальной астмой, аллергией, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой, дыхательными путями. В случае резкого потепления зимой у них возникают мигрени, одышка, чувство нехватки воздуха.
Механизм такой: при температурных скачках у человека снижается уровень лейкоцитов в крови, что и вызывает аллергические реакции, а также обострение инфекционных осложнений и простуду.
Эксперт рекомендует тренировать вегетативную нервную систему. Закаляться, ходить на массаж, восстановить режим сна, побольше гулять и регулярно питаться.
На пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Путин отметил, что температура воздуха в России растет в 2-2,5 раза быстрее, чем в некоторых других странах. Чтобы избежать негативных последствий, подписан Парижский договор, в котором страны-участники обязались сократить выбросы в атмосферу. Россия — на 25-30%.
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