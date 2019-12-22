Краткий путеводитель по женскому белью для мужчин. Инфографика

Какая женщина не любит подарков? А подарок вдвойне приятен, если он не только красивый, но и полезный. Отличным презентом для вашей дамы станет комплект нижнего белья: как ни крути, это необходимый женский аксессуар, который при правильном подборе сможет восхищать не только ее, но и вас.
Поэтому, мужчины, если у вас уже голова кругом от всей этой предновогодней суеты и выборов подарков, советуем остановиться именно на вышеупомянутом варианте. А наша инфографика поможет разобраться, какое белье подойдет именно вашей даме.
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"Блис"
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