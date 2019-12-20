Названы имена офицеров полиции, погибших в ДТП на Алтае

ГУ МВД России по Алтайскому краю в лице руководителя ведомства генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна и всех его подчиненных выразило соболезнования родственникам погибших в ДТП 19 декабря сотрудников полиции.
Пресс-служба ведомства назвала имена погибших и их должности. Все они были офицерами МО МВД России "Рубцовский".
Это лейтенант Александр Кирдиянов, капитан Ольга Саратовкина, майор Константин Креймер и подполковник Ольга Борисова. В момент трагедии они возвращались из служебной командировки.
Напомним, лобовое столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и иномарки Toyota произошло на трассе А-322 в Алейском районе. В результате аварии погибли пять человек, еще трое – пострадали. Их состояние оценивается как тяжелое. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Соболезнования родным и близким. Большая трагедия!