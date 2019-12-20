Каменские депутаты сорвали сессию, на которой должны принять бюджет

Очередная сессия Каменского районного Собрания депутатов не состоялась из-за того, что большинство парламентариев не явились нее, сообщает газета "Каменские известия".
По информации издания, в положенный срок пришли только семь народных избранников. Даже если бы они приняли какие-либо решения, они оказались бы нелегитимными, так как для этого требуется больше половины состава.
Одним из ключевых вопросов в повестке дня было утверждение районного бюджета на 2020 год. Таким образом, менее чем за две недели до наступления нового года финансовые перспективы муниципалитета остаются весьма туманными.
Примечательно, что это далеко не первый скандал с каменскими депутатами. Так, в октябре они временно возложили полномочия главы района на Алексея Жихаренко и сняли с этого поста Евгению Гордиенко. Такое решение было принято путем опросного голосования.
Как ранее сообщал депутат АКЗС из Камня-на-Оби Василий Железовский, поводом для "отстранения" могли стать проблемы с отопительным сезоном и сложные отношения с депутатским корпусом.
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