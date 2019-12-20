Голикова: регионы сами виноваты в большой разнице зарплат у врачей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что разница в зарплатах врачей в регионах связана с тем, что оклады устанавливаются на уровне субъекта и руководителя медицинской организации, передает ТАСС. На местах не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам из федерального центра, констатировала она.
"Разница, которая сложилась сегодня по оплате труда /.../ связана с различными порядками установления внутри региона", — пояснила вице-премьер, к которой обратились за разъяснениями после пресс-конференции Владимир Путин.
Напомним, президент заявил о необходимости прийти к единообразию в формировании структуры оплаты труда. Потому что получается, что у главврача зарплата больше 100 тысяч рублей в месяц, а у хирурга едва ли дотягивает до 50-ти, звучало на пресс-конференции.
"Это решение будет реализовано после поправок, которые будут приняты в Трудовой кодекс, и окончательное решение — сентябрь 2020 года", — обещала Голикова.
В рамках программы госгарантий на 2020 год для первичного звена здравоохранения выведут из подушевого тарифа, на основании которого формируются бюджет для поликлиники, сложные методы диагностики. Например, компьютерную и магнитно-резонансную томографии. "Тогда то, что в тарифе сегодня есть, можно использовать на заработную плату, обеспечение расходными материалами", — сказала Голикова.
Комментарии
Бояре плохие,а вице-премьеры вкупе с премьером хорошие.
Что скажет Томенко?
Да, мы, вообще, сами виноваты, что у нас такое правительство и эта Голикова, этот Медведев. Мы сами позволили им сесть нам на шею.
20.12.2019 18:01
- гость -
А вы Голикову или Медведева выбирали или назначали?
Стыдно перед Бразилией, Пакистаном и даже Зимбабве.
Ты б помолчала,лиса. За какие заслуги так долго сидишь на деньгах?
Конечно мы сами виноваты, в том, что плохо. А вот в том, что хорошо - заслуга только Правительства!
И учителя сами виноваты,что низкая заработная плата. В Москве-то учителя не жалуются!!!Да и жители Алтайского края тоже,наверно,виноваты ,что у них одна из самых низких зарплат в России?
))))))))))))))))))))
Jetzt ist der Ofen aus!
Богатство одного есть в то же время бедность другого. Мишель де Монтень